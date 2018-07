Transmissão de finais do 'Atletiba' será apenas no YouTube

Coritiba e Atlético-PR farão a decisão do Campeonato Paranaense e a exemplo do que ocorreu no confronto entre os clubes na primeira fase, as finais serão transmitidas com exclusividade pelo canal do YouTube dos rivais – a TV aberta não participará dos eventos.

A estimativa é de que o custo de transmissão de cada partida seja de cerca de R$ 80 mil. As transmissões terão suporte de equipes do canal Esporte Interativo, como no primeiro encontro entre os clubes, disputado em 1.º de março na Arena da Baixada e que terminou com vitória do Atlético por 2 a 0.

Na primeira fase do Estadual, a transmissão via internet foi cercada de polêmica. O clássico chegou a ser adiado após a Federação local pribir a transmissão. Na ocasião, ideia de passar a partida pela internet foi uma iniciativa em comum das diretorias, que estavam insatisfeitas com o valor pago pela TV Globo para as partidas do Estadual.