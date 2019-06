Botafogo-SP x Corinthians: transmissão e horário do amistoso

O Corinthians pretende aproveitar a paralisação da Copa América para entrosar ainda mais sua equipe e voltar bem no Campeonato Brasileiro. Para isso, o time comandado por Fábio Carille disputa um amistoso contra o Botafogo-SP neste sábado, às 20h (horário de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Onde assistir Botafogo-SP x Corinthians?

Botafogo x Corinthians terá transmissão do canal SporTV, que também irá exibir a partida através de seu site e aplicativo.

O Corinthians fará três amistoso até o retorno da Copa América. Depois de jogar contra o Botafogo, o time alvinegro vai enfrentar o Vila Nova, de Goiás, e o Londrina, dias 4 e 7 de julho, respectivamente. O retorno ao Brasileirão acontece no dia 20 de julho, quando os comandados de Carille enfrentarão o Flamengo, na Arena Corinthians.

A tendência é que o Corinthians vá a campo com Walter; Ramiro, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Júnior Urso; Pedrinho, Régis e Mateus Vital; Vagner Love.

O Botafogo faz uma boa campanha na Série B, onde é o segundo colocado com 16 pontos, três a menos que o líder Figueirense. Depois do duelo com o Corinthians, a equipe do interior paulista volta a campo no dia 13 de julho para encarar o Brasil de Pelotas, no retorno à Série B do Brasileiro.