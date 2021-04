Transmissão do jogo do Palmeiras pela Recopa será somente pela Conmebol TV

A final da Recopa Sul-Americana entre não terá transmissão para o Brasil nem por TV aberta nem por TV fechada. Os dois jogos entre Palmeiras e Defensa Y Justicia só poderão ser acompanhados pelo público pela Conmebol TV, serviço de pay-per-view lançado no ano passado e operado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

A opção foi uma aposta criada ano passado para garantir a cobertura de todas as partidas das competições de clube organizadas pela entidade. A Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana enfrentaram problemas em 2020 quando, respectivamente, Globo e DAZN devolveram os direitos de transmissão pro causa de problemas financeiros vividos com a pandemia.

No Brasil, o serviço da Conmebol TV custa R$ 39,90 por mês e é operado em parceria com a Band. Para acompanhar as partidas, é preciso ser assinante das operadoras Sky ou Claro e solicitar o pacote extra de transmissão.

Como não houve acordo para exibir as finais em outras plataformas no Brasil, as duas partidas do Palmeiras serão exclusivas da Conmebol TV. A entidade tem buscado novas modalidades de transmissão principalmente desde 2019, quando passou a abrir os sinais de alguns jogos da Libertadores para o Facebook.

As Eliminatórias da Copa, outro torneio da Conmebol, também passam por um momento de mudança nos direitos de transmissão. Para o mercado brasileiro, o grupo Globo comprou somente a exibição dos jogos como mandantes de Brasil e de Argentina. Ainda há possibilidade de um novo pacote ser fechado para as próximas rodadas e contemplar os jogos faltantes.

Os dois primeiros compromissos do Brasil como visitante só foram transmitidos pela internet, via streaming, ou em pacotes pay-per-view. Foram os casos das vitórias ano passado por 4 a 2 sobre o Peru, em Lima, e por 2 a 0 diante do Uruguai, em Montevidéu. Já as partidas da seleção brasileira como mandante tiveram a transmissão no formato normal, pela TV aberta e fechada.