Traore é convocado pela Costa do Marfim apesar de série de lesões A rápida aparição de Lacina Traore em uma partida no fim de semana foi o bastante para o atacante conquistar uma vaga na convocação preliminar da seleção da Costa do Marfim para a Copa do Mundo, e o jogador do Everton foi incluído numa lista de 28 nomes divulgada nesta terça-feira com vistas ao Mundial no Brasil.