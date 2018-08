Trapp é emprestado pelo PSG e volta ao Eintracht Frankfurt após três anos

O goleiro alemão Kevin Trapp acertou o seu retorno ao Eintracht Frankfurt, após passagem pelo Paris Saint-Germain, nesta sexta-feira, no último da janela de transferências no futebol alemão.

Trapp, de 28 anos, passou as últimas três temporadas no PSG, que o contratou em 2015 junto ao Frankfurt. E agora ele retorna ao clube alemão cedido por empréstimo de um ano, chegando para ocupar a vaga do goleiro dinamarquês Frederik Ronnow, que sofre com problemas no joelho. Na atual janela de transferências, o clube contratou Ronnow junto ao Brondby, tentando compensar a perda de Lukas Hr adecky, que foi para o Bayer Leverkusen.

"Nos foi oferecida a chance de contratar um goleiro que não está apenas pronto para jogar imediatamente, mas também é um grande nome com grande potencial de liderança", disse o diretor esportivo do Frankfurt, Bruno Huebner, que contratou a Trapp há seis anos do Kaiserslautern.

Trapp, que tem três jogos pela seleção da Alemanha, começou bem no PSG, mas não conseguiu estabelecer-se como o titular absoluto do clube diante da concorrência de Alphonse Areola. A chegada de Gianluigi Buffon, da Juventus, após o fim da última temporada, diminuiu ainda mais suas chances de jogar pelo campeão francês. "Estou feliz por ter dado certo", celebrou o goleiro, convocado para o grupo da sua seleção nacional para a Copa das Confederações de 2017 e a Copa do Mundo deste ano.