Trator remoto entra em campo no clássico entre Corinthians e São Paulo

O clássico entre Corinthians e São Paulo, neste domingo, na Neo Química Arena, contou com mais uma novidade antes do início da partida. A bola do confronto foi levada até o meio de campo por um trator de controle remoto, representando o setor do agro negócio. A ação foi desenvolvida pela GiroAGRO empresa de fertilizantes agrícolas, que recentemente fechou acordo para patrocinador o Brasileirão.

Todo estilizado, o veículo é azul e verde, no mesmo tom da identidade visual da competição, além de carregar bandeiras com o logo da GIROAgro e também do Brasileirão. A ação faz parte do acordo fechado por três temporadas, com validade até o fim de 2024.

Vale lembrar que o agronegócio, setor que é responsável por 28% do PIB nacional (de acordo com o cálculo do Cepea), tem incentivado o crescimento do futebol brasileiro. Entre as Séries A e B, no total, 18 clubes são patrocinados diretamente pelo ramo que é fonte de renda para 30,5 milhões de pessoas no mercado nacional.

Gigante do ramo agrícola e eleita a quinta maior do segmento no Brasil, a GIROAgro possui o diferencial de ser a única 100% nacional entre as 10 maiores do país. São 20 anos desenvolvendo alta tecnologia em produção e industrialização de fertilizantes líquidos especiais. São diversos serviços e treinamentos oferecidos para proporcionar o máximo do teto produtivo dos consumidores.

No Brasileirão, a marca terá exclusividade no segmento de empresas de fertilizantes agrícolas, além de realizar ações digitais, de relacionamento e de experiências. CEO da GIROAgro, Leonardo Sodré falou sobre o acordo. "Para nós é uma alegria imensa ter a GIROAgro patrocinando o Campeonato Brasileiro. É bastante significativo, porque temos orgulho em ser 100% brasileiros e se trata de um esporte que é a maior paixão nacional. Tenho certeza que será uma parceria muito boa para os dois lados", disse.