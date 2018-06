Trauco confia em vitória do Peru sobre a França: 'Jogamos um bom futebol'

A derrota por 1 a 0 para a Dinamarca na estreia da Copa do Mundo da Rússia parece não ter abalado a seleção do Peru. O lateral-esquerdo Miguel Trauco afirmou que a equipe vai para cima da França, nesta quinta-feira, às 12 horas (de Brasília), em Ecaterimburgo, em busca da vitória para se recuperar no Grupo C.

+ Lateral nega que França jogue pressionada a vencer Peru e lembra derrota de rival

+ Após derrota na estreia, Gareca busca acertar pontaria da seleção peruana

"Temos que corrigir os detalhes que nos custam a derrota. Nossa maior confiança é saber que jogamos um bom futebol e podemos igualar qualquer equipe", afirmou o jogador do Flamengo, em entrevista à Fifa TV.

Os franceses vêm de vitória sobre a Austrália por 2 a 1, em jogo marcado pelo uso da tecnologia - pênalti marcado após uso do VAR (árbitro de vídeo, na sigla em inglês) e chip na bola, que validou um gol.

Auxiliar do técnico argentino Ricardo Gareca no comando da seleção peruana, Nolberto Solano projetou um jogo difícil contra a França. "Ambas as equipes vão tentar ganhar. Temos que ser muito inteligentes, gerenciar o jogo, tanto quanto possível para aproveitar as oportunidades", afirmou o ex-jogador.

A principal dúvida na equipe é se o centroavante Paolo Guerrero entra como titular na partida. Na derrota para os dinamarqueses, o jogador entrou no segundo tempo e mudou a dinâmica da atuação do time. O Peru fecha a primeira fase do Mundial diante da Austrália, no dia 26.