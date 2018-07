Trauco marca aos 49 do 2º tempo e Flamengo empata com o Fluminense no Maracanã

Um gol aos 49 minutos do segundo tempo garantiu, neste domingo, no Maracanã, o empate por 2 a 2 no clássico entre Fluminense e Flamengo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo movimentado, especialmente no segundo tempo, a equipe de Abel Braga parecia que encerraria a incômoda sequência sem vitórias. Até o chute preciso de Trauco garantir a igualdade ao time de Zé Ricardo.

O resultado, contudo, não foi bom para nenhuma das equipes. O Fluminense chegou à quarta partida sem vitória e segue nas posições intermediárias da tabela de classificação, com os mesmos 11 pontos do Flamengo, que continua sem engrenar na competição nacional.

Pelo Brasileirão, o Fluminense volta a jogar novamente na quarta-feira, contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis. Já o Flamengo enfrenta a Chapecoense na quinta-feira, no estádio Luso Brasileiro, agora apelidado de Ilha do Urubu, no Rio.

Os dois times entraram em campo neste domingo com objetivos similares: vencer, deixar a zona intermediária e retomar a confiança abalada após uma sequência inconstante de atuações. Mas, se a necessidade do triunfo poderia levar a uma disposição ofensiva, ao menos no início ocorreu justamente o contrário: preocupados em não perder, Fluminense e Flamengo fizeram um jogo tenso e estudado.

Contando com o retorno dos peruanos Trauco e Guerrero, que estavam na seleção, e a confirmação de Juan como parceiro de Réver, o Flamengo até assustou no primeiro lance da partida: Vinicius Junior recebeu sozinho nas costas da zaga, mas bateu fraco e facilitou a defesa de Júlio Cesar.

A partir daí, com Diego apagado e quase nenhuma criatividade na armação, a equipe teve sérias dificuldades para atacar. Vinicius Junior e os laterais até eram acionados. As jogadas, contudo, não se desenvolviam.

O panorama era muito parecido no Fluminense. Com o retorno do volante Orejuela da seleção equatoriana e a presença de Mascarenhas no lugar de Léo, o time de Abel Braga trocava passes ineficientes no meio e tinha dificuldades para infiltrar.

Se Calazans, Richarlison e Henrique Dourado faziam partida apagada, o Fluminense começou a melhorar quando Wendel passou a atacar com mais frequência. E a chegada de um elemento surpresa desestabilizou o sistema defensivo do Flamengo.

Em um ensaio aos 23 para o que seria o lance decisivo do primeiro tempo, Wendel tabelou com Scarpa, invadiu a área e chutou rasteiro para a defesa de Thiago. Aos 36, a parceria se repetiu. E dessa vez o gol saiu: o meia cruzou, a zaga parou, o volante apareceu sozinho e cabeceou na trave. Como ninguém o acompanhou, ele pegou o rebote e abriu o placar. Foi o seu segundo gol como profissional. E o segundo contra o Flamengo.

Diante da inoperância do time, o técnico Zé Ricardo mexeu após o intervalo: entraram Willian Arão e Berrío nos respectivos lugares de Márcio Araújo e Vinicius Junior. Mudanças que alteraram a dinâmica do duelo. O Flamengo começou o segundo tempo pressionando até que, aos nove, aproveitando bate-rebate na área, Diego bateu no canto e empatou.

E a pressão seguiu após o gol. Mais organizado atrás e incisivo ofensivamente, o Flamengo quase chegou a virada aos 16, quando Trauco recebeu de Diego e chutou. Júlio César espalmou e, no rebote, com o goleiro caído, Everton cruzou e ninguém completou. Dez minutos depois Berrío também fez grande jogada e quase virou, mas Reginaldo travou no momento certo.

O movimentado segundo tempo também teve uma substituição inesperada: o árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araújo sentiu uma lesão na perna e o assistente adicional Flávio Rodrigues de Souza assumiu o posto.

E o novo árbitro teve participação decisiva aos 35, quando Richarlison invadiu a área, foi derrubado por Juan e Flávio assinalou o pênalti. Na cobrança, com perfeição, Henrique Dourado converteu e colocou o Fluminense em vantagem.

O Flamengo pressionou nos minutos finais, mas o Fluminense se segurava bem. E, já aos 49, quando o duelo parecia liquidado, Trauco recebeu passe, arriscou de longe e a bola entrou no canto. Um belo gol para coroar o bom empate no Maracanã.

FLUMINENSE 2 x 2 FLAMENGO

FLUMINENSE - Júlio Cesar; Lucas, Reginaldo, Henrique e Mascarenhas (Léo); Orejuela (Nogueira), Wendel (Mateus Norton) e Gustavo Scarpa; Marquinhos Calazans, Richarlison e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

FLAMENGO - Thiago; Rodinei, Réver, Juan e Trauco; Márcio Araújo (Willian Arão), Cuellar (Conca) e Diego; Vinicius Junior (Berrío), Everton e Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Wendel, aos 36 minutos do primeiro tempo; Diego, aos nove, Henrique Dourado, aos 35, e Trauco, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mateus Norton (Fluminense); Berrío, Rodinei, Conca, Trauco, Guerrero e Cuellar (Flamengo).

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araújo - SP (CBF), substituído no segundo tempo por Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA - R$ 1.496.460.

PÚBLICO - 33.112 pagantes (37.962 presentes).

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).