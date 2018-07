Para Edgardo Bauza e atletas continuam abertas as rachaduras provocadas pelos 2 a 0 sofridos diante do time colombiano. Tropeço doído, complicador, que os coloca a meio passo fora da caminhada pelo tetra continental. A reação, na quarta-feira, em Medellín, terá de revestir-se necessariamente de contornos épicos. Só com uma proeza digna de entrar nos manuais de história para apagar a frustração ocorrida com casa cheia.

Antes, porém, a trupe tricolor topa com o lanterna da Série A com a obrigação de vencer – nada menos do que isso será satisfatório. Como iniciou a jornada em 10.º lugar, há o risco de descer mais degraus na classificação, desde que não se desvencilhe do obstáculo mineiro. E o time não pode dar adeus, de maneira prematura, à pretensão de conquistar o sétimo título.

Bauza divide-se entre duas situações delicadas e deve optar por mandar a campo time reserva, que nos tempos atuais virou “formação alternativa”. Parece menosprezo falar “mistão”. (Bem, esta é conversa para outra hora, para outra crônica.) Os titulares descansam para encarar viagem e a empreitada tremenda da reviravolta.

Resta a segunda parte de traumatizados – os fãs do clube. Fico a imaginar quantos dos que estiverem no estádio no meio da semana vão aventurar-se a ver o São Paulo de perto também neste domingo. Nem tanto pela desilusão provocada pelo escorregão de Denis, Maicon & Cia Limitada. Essa tristeza, sabemos, o apaixonado esquece. Torcedor que se preza perdoa e acredita.

A dor é outra, física e psicológica, mais complicada de superar. Muita gente boa e pacata passou apuro, com tensão e terror, no começo da madrugada de quinta, na saída do Cícero Pompeu de Toledo. Não são poucos os relatos de quem tomava o rumo de casa, aborrecido pelo resultado, e que se flagrou envolvido em meio a cenas de combate, mistura de arrastão, fúria coletiva e repressão policial desmedida.

De um lado, bandos investiam sobre ambulantes, a derrubar-lhes as barraquinhas e a roubar-lhes mercadorias. Na correria, chutavam pedestres que saíam do estádio e investiam em carros. Eram são-paulinos a agredir... são-paulinos. Não importavam idade, sexo. Nada. O negócio era agredir, desforrar sabe-se lá qual sentimento ruim.

De outro, policiais que surgiam de toda parte a vibrar cassetetes, a lançar bombas de efeitos moral, a disparar balas de borracha. Não só em alvo definido – os arruaceiros, não por acaso sempre os mesmos. Os agentes da ordem tratavam de limpar a área a qualquer custo e também sem fazer distinção. Círculo vicioso interminável.

Preconceito, destempero, intolerância. Até quando essas atitudes vão marcar a relação entre público, organizadores de eventos e polícia? As Uniformizadas são foco de distúrbios há décadas – repetitivo falar disso –, e cansa a hipocrisia com que o tema é abordado. Jamais se fez trabalho sério para neutralizar não as torcidas em si, mas os arruaceiros.

Entenda-se por trabalho sério o uso de inteligência, e não de repressão estúpida. É preciso que torcedores e agentes de segurança se respeitem, confiem uns nos outros, saibam quais são seus limites. Parece bobagem; não é. A polícia inglesa domou hooligans, ao menos na ilha, por meio de diálogo e leis severas.

A plateia em geral deve ser tratada com cortesia. Mesmo em arenas modernas, há demora na entrada, com filas enormes e revistas lentas; serviços ruins e pouco caso. Muita gente chega ao lugar na arquibancada estressada, humilhada. Na saída, enfrenta mais menosprezo. Basta um esbarrão para detonar confusão. Faltam boa vontade e corrente do bem.