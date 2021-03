Trave com altura excedente atrasa início de jogo entre Suíça e Lituânia pelas Eliminatórias

Uma situação incomum impediu que o jogo entre Suíça e Lituânia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 tivesse início no horário correto, às 15h45 (horário de Brasília) deste domingo. A arbitragem detectou que a trave de um dos gols estava cerca de dez centímentros mais alta que o correto. O duelo não poderia ser iniciado com a meta fora de padrão.

A distância regulamentar do travessão para o solo é de 2,44 metros. O fato gerou correria dos funcionários do estádio Kybunpark, que fica na cidade suíça de Sankt Gallen. Foi necessária a substituição do gol, e a partida teve atraso de aproximadamente vinte minutos. Com as equipes esperando um tempo maior para entrarem no gramado.

Mas os problemas não pararam por aí. Após a substituição da trave alta por outra com a altura correta, outro defeito apareceu, após a execução dos hinos suíço e lituano. Foi identificado que a rede do gol novo estava furada em alguns lugares. A solução foi colocar uma fita para arrumar a falha e o jogo, finalmente, ter bola rolando. A padronização impede que equipes levem vantagem no jogo e cabe à arbitragem verificar se as regras são cumpridas.

Os jogos oficiais de futebol devem obedecer a determinadas regras sobre distância, alturas e dimensões. Entre essas definições estão, por exemplo, as dimensões do gramado (105m x 68m), a distância entre a linha do gol e a marca do pênalti e, como verificado no jogo deste domingo, a altura e o comprimento do gol.

Logo no início do confronto, a rede foi balançada. A Suíça fez seu único gol do jogo com Xherdan Shaqiri, meia do Liverpool, aos dois minutos do primeiro tempo. Com o resultado positivo de 1 a 0, os helvéticos mantêm 100% de aproveitamento, com duas vitórias em dois jogos. Na primeira rodada, vitória sobre a Bulgária, fora de casa, por 3 a 1. Pelo Grupo C, na próxima rodada, a Suíça tem folga, enquanto a Lituânia recebe a Itália, que também está no topo da tabela com duas vitórias. No outro jogo, a Irlanda do Norte enfrenta a Bulgária.