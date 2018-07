Traves salvam e São Caetano segura o Barbarense

O União Barbarense voltou a tropeçar em casa e deu mais um passo rumo ao rebaixamento no Campeonato Paulista. Desta vez, o time empatou sem gols no confronto direto contra o São Caetano, na noite deste domingo, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D''Oeste. O duelo, válido pela 14.ª rodada, contou com três bolas nas traves para os donos da casa e com o veterano Rivaldo apenas no banco de reservas.

Com mais este empate, o Barbarense chegou ao 11.º jogo sem vitórias, com quatro empates e sete derrotas. Além disso, segue na lanterna, com apenas oito pontos. Já o São Caetano assume a 17.ª posição, com dez pontos, mas ainda dentro da zona de rebaixamento.

Se existe azar de rebaixado, o Barbarense pode se considerar um azarado. Jogando em casa, o time dominou o jogo e chegou a carimbar as traves por três vezes. No primeiro tempo, aos 27 minutos, aconteceu um lance inusitado. O meia Guilherme Batata arriscou de longe, a bola pegou no travessão, nas costas do goleiro Fábio e foi para fora.

Na segunda etapa, o São Caetano foi salvo pelos postes em mais duas oportunidades. Aos 21 minutos, o atacante Cesinha bateu forte, da intermediária, e a bola carimbou a trave. Oito minutos depois, foi Alex, quem aproveitou uma sobra na entrada da área e mandou no travessão.

Na próxima quarta-feira, às 19h30, o União Barbarense volta a campo para enfrentar o Linense, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. Enquanto isso, o São Caetano faz outro confronto direto contra o XV de Piracicaba, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.

FICHA TÉCNICA:

UNIÃO BARBARENSE 0 X 0 SÃO CAETANO

UNIÃO BARBARENSE - Walter; Alex, Juliano, Rafael Silva e César; Cláudio Britto, Bruno Pires e Guilherme Batata (André Cunha); Cesinha, Bachin (Júlio César) e Dairo (Cahiame). Técnico - Claudemir Peixoto.

SÃO CAETANO - Fábio; Samuel Xavier, Wagner, Eli Sabiá e Diego Corrêa; Moradei, Fabinho, Éder (Rivaldo) e Pedro Carmona; Danielzinho e Jael (Samuel Santos). Técnico - Ailton Silva.

ÁRBITRO - Fábio de Jesus Volpato Mendes.

CARTÕES AMARELOS - Cahiame e André Cunha (União); Samuel Xavier e Eli Sabiá (São Caetano).

RENDA - R$ 10.960,00.

PÚBLICO - 997 pagantes.

LOCAL - Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D''Oeste (SP).