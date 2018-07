Travestis, chuva e correria marcam a chegada dos torcedores

Tasso Marcelo/AE

'Ronaldetes' foram contratadas para provocar o atacante Ronaldo antes do clássico

RIO - O torcedor que foi acompanhar a partida entre Flamengo e Corinthians pelas oitavas de final da Copa Libertadores sofreu com a forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira.

Mais de 65 mil ingressos foram vendidos para o duelo. Contudo, muitos torcedores não chegaram ao estádio no horário devido ao trânsito e a chuva.

Os rubro-negros, no entanto, aproveitaram para pegar no pé do atacante Ronaldo. Alguns travestis foram contratados por um torcedor para tentar atormentar a vida do Fenômeno no Maracanã. A chegada do Corinthians foi tranquila, assim como a do Flamengo.

Quem aproveitou para faturar foram os comerciantes de rua, que venderam capas de chuva com muita facilidade.