Trazidos como titulares absolutos, Felipe Melo e Cícero viram renegados

O clássico deste domingo entre Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, não terá em campo os dois jogadores contratados para organizaram o meio-campo dos times nesta temporada. O volante Felipe Melo e o meia Cícero foram dois reforços trazidos em 2017, mas que no momento estão afastados do elenco e sem previsão de retorno.

Felipe Melo foi afastado do elenco do Palmeiras por desavenças com o técnico Cuca depois da eliminação na Copa do Brasil diante do Cruzeiro. A situação dele está indefinida. Enquanto o jogador treina separado do resto do elenco, a diretoria tenta resolver amigavelmente a rescisão para possibilitá-lo a procurar outra equipe.

O ex-Inter de Milão chegou ao clube com o status de ídolo da torcida. A cada desarme ou carrinho, Felipe Melo provocava aplausos no Allianz Parque e, inclusive, foi recebido como herói no aeroporto ao desembarcar de viagem ao Uruguai, onde brigou com jogadores de Peñarol ao fim de partida pela Copa Libertadores.

Embora ainda desfrute de prestígio com a torcida, Felipe Melo verá o clássico à distância pois além da desavença com Cuca, já vinha sendo preterido. O treinador entende que o volante não se encaixava ao estilo de jogo desejado para o time. Thiago Santos é o preferido do técnico.

Contratado a pedido de Rogério Ceni, Cícero chegou ao São Paulo como um dos principais reforços para a temporada. Tinha a confiança do treinador e chegou a se destacar no início do ano.

Pouco ágil em campo, perdeu a posição de titular no time ainda sob o comando de Ceni, após a derrota para o Atlético-PR por 1 a 0, em junho. Antes disso, em maio, se envolveu em uma questão polêmica, quando admitiu ter sido atingido involuntariamente por um objeto chutado pelo técnico no vestiário do Morumbi, durante as semifinais do Paulistão. Na ocasião, Cícero se mostrou revoltado com o vazamento de informações internas no grupo e, desde então, passou a ficar fora dos planos da equipe e não chegou a jogar com Dorival Junior.

No início desde mês, o atleta foi comunicado pela diretoria do clube que está livre para negociar com outras equipes, e passou a treinar suparadamente até achar um novo clube. De acordo com a assessoria do São Paulo, "razãoes internas" explicariam a saída do jogador.

Em nota, o atleta lamentou que seu afastamento do São Paulo tenha coincidido com um momento difícil para a equipe no Campeonato Brasileiro. "A fase que o São Paulo se encontra dentro e fora de campo não é boa, e como normalmente acontece no futebol, quiseram achar um culpado por toda a situação".