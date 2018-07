Treinador Adilson Batista valoriza as opções existentes no elenco vascaíno

RIO - Para o técnico Adilson Batista, a vitória sobre o Bangu por 2 a 0, na quarta-feira, em Moça Bonita, pela nona rodada do Campeonato Carioca, mostra que o elenco vascaíno está fortalecido com boas opções. Afinal, os dois gols do jogo foram marcados por Thalles e Montoya, que saíram do banco de reservas no segundo tempo para definir o placar.

"Eles entraram bem, tem que enaltecer, elogiar. É importante ter características diferentes para você mexer no time", afirmou Adilson Batista. "O Thalles está buscando seu espaço. E o Montoya também entrou bem. Mérito deles."

Ainda segundo o treinador, a vitória sobre o Bangu foi importante para o Vasco dar uma resposta imediata após a derrota para o Flamengo no clássico de domingo. "Tivemos dificuldades, mas o importante era vencer", avaliou Adilson Batista.

Em terceiro lugar no Campeonato Carioca, o Vasco está com 18 pontos, quatro atrás de Fluminense e Flamengo, que dividem a liderança. O time volta a jogar no domingo, quando enfrenta a Cabofriense, em São Januário, pela 10ª rodada.