Treinador da Dinamarca surpreende e leva Simon Kjaer

O técnico da seleção da Dinamarca, Morten Olsen, divulgou nesta sexta-feira, 28, a lista definitiva de jogadores para a Copa do Mundo da África do Sul, incluindo o zagueiro Simon Kjær, do Palermo, que tem uma lesão no joelho.

Kjær, de 21 anos, é um dos titulares da defesa dinamarquesa, mas se lesionou durante amistoso contra Senegal, na quinta-feira (vencido pelos dinamarqueses por 2 a 0), e pode ter sofrido uma entorse no joelho direito. O diagnóstico, porém, ainda depende do resultado de uma ressonância magnética.

Olsen tinha especulado inicialmente a possibilidade de chamar o zagueiro central Anders Christensen como reserva e esperar até o dia 1º de junho, prazo limite marcado pela Fifa para a divulgação dos convocados, mas decidiu manter Kjær, depois que foi descartada a possibilidade de uma ruptura nos ligamentos e de lesão no menisco.

O técnico dinamarquês tirou quatro jogadores da lista prévia anunciada no último dia 10: o goleiro Kim Christensen (IFK Göteborg, Suécia), os meias Michael Silberbauer (Utrecht, Holanda) e Michael Krohn-Dehli (Brøndby, Dinamarca) e o atacante Morten Rasmussen (Celtic, Escócia).

A Dinamarca está no grupo E da Copa do Mundo, e estreia no dia 14 de junho, contra a Holanda. Depois, terá ainda como adversárias as seleções de Camarões e Japão.

OS 23 DA DINAMARCA:

Goleiros: Thomas Sørensen (Stoke City, Inglaterra), Stephan Andersen (Brøndby) e Jesper Christiansen (FC Copenhague).

Defensores: William Jørgensen (FC Copenhague), Lars Jacobsen (Blackburn, Inglaterra), Simon Kjær (Palermo), Per Krøldrup (Fiorentina, Itália), Daniel Agger (Liverpool, Inglaterra), Patrick Mtiliga (Málaga, Espanha), Simon Poulsen (AZ Alkmaar, Holanda).

Meias: Martin Jørgensen (AGF Aarhus), Christian Poulsen (Juventus, Itália), Daniel Jensen (Werder Bremen, Alemanha), Jakob Poulsen (AGF Aarhus), Dennis Rommedahl (Ajax, Holanda), Jesper Grønkjær (FC Copenhague), Thomas Kahlenberg (Wolfsburg, Alemanha), Thomas Enevoldsen (Groningen, Holanda), Christian Eriksen (Ajax, Holanda), Mikkel Beckmann (Randers).

Atacantes: Jon Dahl Tomasson (Feyenoord, Holanda), Søren Larsen (Duisburg/Alemanha), Nicklas Bendtner (Arsenal/Inglaterra).