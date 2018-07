Treinador da seleção defende Cristiano Ronaldo por festa

Depois de Luis Figo, foi a vez do treinador da seleção de Portugal, Fernando Santos, defender Cristiano Ronaldo sobre a polêmica festa de aniversário do craque. Durante entrevista coletiva em Lisboa, o comandante afirmou que "não seria normal" cancelar a festa após o jogo e a derrota.

"Estive em Madrid dias antes para ver o confronto com o Sevilla e sabia da festa de sábado. Não seria normal cancelar tudo após o jogo, mesmo com o peso da derrota", declarou Fernando na entrevista para anunciar o amistoso entre Portugal e Cabo Verde, dia 31 de março.

Sobre uma possível resposta de Cristiano Ronaldo, o treinador português garantiu que "ele responderá no campo, como tem feito, com gols, com sua arte e sua capacidade".

Na última terça-feira, o ex-jogador Luis Figo também já havia defendido o compatriota. Figo publicou no Twitter que "quem duvida da paixão de Cristiano Ronaldo no Real Madrid e seu profissionalismo desconhece em absoluto a sua história e o seu caráter".

Segundo o agente do atleta, Jorge Mendes, o atacante teve de ser animado pelo público durante a festa. Mendes também argumentou que a festa não foi cancelada por causa dos convidados que não moram na Espanha.