Treinador da seleção feminina se surpreende com saída

"O quê? Que comunicado? Não estou sabendo de nada", disse o técnico. "Não recebi nenhuma ligação da CBF, não fui comunicado". Ao anunciar a demissão de Mano Menezes e de toda a comissão técnica, a CBF também comunicou que "o novo técnico da seleção feminina será o senhor Marcio Oliveira". Depois de ser surpreendido com a notícia de que havia deixado o comando da equipe, Barcellos optou por não se pronunciar oficialmente.

Com a seleção feminina, ele conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007 (no Rio de Janeiro), foi vice-campeão da Copa do Mundo da Alemanha, no mesmo ano, e vice-campeão olímpico nos Jogos de Pequim, em 2008.