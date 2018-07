Treinador da Suíça é suspenso pela Fifa por insulto ao árbitro

O comitê disciplinar da Fifa o considerou culpado por violar regras e por "comportamento ofensivo ao fair-play". Ele também foi multado em 7 mil francos suíços (cerca de 7,4 mil dólares) e em 1.000 francos suíços em custos.

O ex-treinador do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique foi filmado por câmeras de televisão levantando o dedo médio para o árbitro no final do empate de 1-1 entre as duas seleções.

Normalmente imperturbável, Hitzfeld só levantou o dedo por uma fração de segundo e o árbitro não pareceu ver o insulto que se tornou um grande debate na Suíça.

A Suíça lidera o Grupo E com 10 pontos em quatro jogos no torneio qualificatório da Europa para a Copa do Mundo de 2014. O treinador ficará de fora no jogo contra o Chipre, for a de casa, em 23 de Março, e na partida em casa contra o mesmo adversário em 8 de junho.

(Reportagem de Brian Homewood, edição por Justin Palmer)