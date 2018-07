Treinador de Gales Gary Speed é encontrado morto aos 42 anos

A polícia de Cheshire, no noroeste da Inglaterra, onde Speed vivia, disse em comunicado que um homem de 42 anos foi encontrado enforcado em sua casa e não foram encontradas circunstâncias suspeitas.

Tributos foram prestados por centenas de colegas de profissão e antigos companheiros de time, enquanto milhares de fãs mostraram seus sentimentos quando explodiram em aplausos espontâneos durante o minuto de silêncio em memória de Speed antes do início da partida entre Swansea e Aston Villa no Campeonato Inglês.

A FAW disse em comunicado: "Esta é uma tragédia que vitimou alguém tão jovem e talentoso. É uma grande perda não apenas para sua família, mas para a nação como um todo. Estendemos nossas condolência à família. Nós pedimos a todos que respeitem a privacidade da família neste momento triste."

Speed, que tornou-se membro do Império Britânico por serviços prestados ao futebol no ano passado, deixa esposa e dois filhos.

O primeiro-ministro do País de Gales, Carwyen Jones, disse que a notícia foi "devastadora" e que ele estava profundamente entristecido, acrescentando: "nossos pensamentos vão para a família neste que é um momento muito difícil para eles".

Speed jogou no Leeds United, Everton, Newcastle, Bolton Wanderers e Sheffield United numa carreira de 22 temporadas como jogador e se tornou treinador de Gales em dezembro.

Ele foi membro do time do Leeds que venceu o último Campeonato Inglês com o nome de Primeira Divisão, em 1992, antes do início da Premier League, e ele se tornou o primeiro jogador a fazer 500 partidas pela liga inglesa durante sua passagem pelo Bolton, em dezembro de 2006. Ele se aposentou após 535 partidas na Premier League.

Ele também fez 85 jogos pela seleção de País de Gales entre 1990 e 2004, tornando-se o jogador de linha com mais convocações e o segundo no geral, atrás apenas do goleiro Neville Southall.

Ele então se tornou treinador - brevemente no Sheffield United como jogador-técnico e depois com Gales no último dezembro.

Apesar de Gales ter sido eliminado da disputa por uma vaga na Euro 2012, eles venceram sua três últimas partidas, dando sinais reais de evolução sob o comando de Speed.

O atacante do Manchester United Michael Owen, que morava próximo a Speed, disse no Twitter: "Não posso acreditar nas notícias. Nos cumprimentamos há poucos dias deixando nossos filhos na escola. Estou perplexo."

A Federação Inglesa (FA) disse em comunicado: "É com grande tristeza que a FA tomou conhecimento do falecimento de Gary Speed. Gary tinha muitos amigos na FA que estão verdadeiramente tristes com esta notícia."

Bandeiras foram hasteadas a meio-pau no Leeds United, enquanto o jogador da seleção galesa Craig Bellamy foi deixado de fora da partida em casa do Liverpool contra o Manchester City pelo treinador Kenny Dalglish, e voltou para casa.