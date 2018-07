Treinador deixa o Pescara após nova derrota no Italiano O técnico Giovanni Stroppa pediu demissão e deixou o comando do Pescara logo depois de sofrer nova derrota no Campeonato Italiano. Neste domingo, o time perdeu fora de casa para o Siena, por 1 a 0, e ficou com 11 pontos, apenas um a mais do primeiro dentro da zona de rebaixamento.