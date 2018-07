Treinador do Japão revela surpresa por queda de Mano Menezes

"Fiquei muito impressionado com a seleção brasileira naquele amistoso. Mostrou ser um time muito determinado, com muita qualidade e muita variação de jogo. Já tinha observado outros jogos antes e o Brasil estava muito bem. Por isso, fico muito surpreso com a troca de treinador", afirmou Zaccheroni, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, em São Paulo.

Questionado sobre Luiz Felipe Scolari, substituto de Mano na seleção, o italiano foi sucinto. "O Scolari já escreveu uma parte da história do futebol brasileiro", declarou, na véspera do sorteio da Copa das Confederações. O Japão poderá ser um dos adversários do Brasil na fase de grupos, na competição a ser realizada em junho de 2013.

Para Zaccheroni, a Copa das Confederações servirá de teste para avaliar o futebol do Japão em nível mundial, uma vez que a seleção já conheceu seu poderio dentro da Ásia - é a atual campeã continental. "É importante para o Japão medir suas forças fora do continente asiático".

Diante disso, ele lamentou não ter podido participar da Copa América do ano passado, na Argentina. O Japão era convidado dos organizadores do torneio, mas foi obrigado a desistir de última hora por causa do terremoto seguido de tsunami que atingiu o país, em março de 2011.