Treinador do Liverpool diz que Fernando Torres está sem confiança

LONDRES - O técnico do Liverpool, Roy Hodgson, admitiu que o atacante espanhol Fernando Torres pode estar sofrendo por falta de confiança nesta temporada (2010/11), em que só marcou uma vez com a camisa do clube.

"Ele não tem nenhum problema de lesões, acho que mentalmente está um pouco para baixo. Precisa de mais um ou dois gols para recuperar sua confiança", disse Hodgson, em entrevista coletiva após a derrota do Liverpool para o Everton por 2 a 0, no último domingo.

O espanhol passou por cirurgias no joelho em duas ocasiões na última temporada, e a última lesão fez com que chegasse fora das condições ideais para a Copa do Mundo da África do Sul, quando voltou a ter problemas.

Na final da Copa, em julho, Torres sentiu uma contusão quando entrou em campo (começou a partida no banco) e precisou passar por outro tratamento no início da temporada europeia.

No clássico contra o Everton, pela oitava rodada do Campeonato Inglês, o espanhol foi titular e, embora tenha atuado os 90 minutos, não conseguiu fazer muito para impedir a derrota da equipe, que está na penúltima posição na classificação.

No entanto, o treinador reconheceu o esforço do jogador de 26 anos durante a partida. Ele teve duas chances de gol, com uma cabeceio e um chute defendido pelo goleiro do Everton, Tim Howard, nos últimos minutos.

"Não acho que esteja mal fisicamente, e demonstrou isso nessa partida", disse Hodgson, treinador que levou o Fulham à decisão da Liga Europa na última temporada.