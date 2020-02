Treinador do Lyon garante que não tem plano especial para parar Cristiano Ronaldo

Como era de se esperar, Cristiano Ronaldo foi um dos principais assuntos da entrevista coletiva concedida pelo técnico do Lyon, Rudi Garcia, na véspera do confronto com a Juventus, nesta quarta-feira, pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. E, apesar de se dizer um admirador do astro português, o treinador garantiu que seu time não fará uma marcação especial no atacante.

Segundo Garcia, a Juventus tem um elenco muito forte, cheio de jogadores de alto nível, e seria pouco inteligente concentrar os esforços defensivos em apenas um adversário, por melhor que ele seja.

"Não temos um plano anti-Cristiano Ronaldo. Se tivéssemos, teríamos de contar também com um plano anti-Dybala ou anti-Higuaín", disse Garcia. "A Juventus tem uma grande quantidade de jogadores muito fortes, não podemos abordar os problemas de forma individual. Teremos de resolvê-los coletivamente."

De qualquer maneira, Rudi Garcia fez questão de dizer que Cristiano Ronaldo é um jogador muito acima da média e que se sente honrado pela oportunidade de enfrentá-lo no mata-mata da Liga dos Campeões.

"Evidentemente, ele é um dos melhores do mundo. É estupendo jogar contra ele, mas vamos tentar fazer com que nos faça menos danos do que a outras equipes."

A Juventus é de uma das regiões da Itália mais afetadas pela epidemia do coronavírus e, por isso, ainda não há a certeza de que os torcedores do clube poderão ir à França para ver a partida. Garcia, porém, evitou o assunto porque não quer que seus jogadores percam a concentração na partida desta quarta.

"Estou focado no campo. Há especialistas para falar desse assunto grave no clube e, sobretudo, fora do clube. Veremos se os torcedores da Juventus poderão vir ou não a Lyon, mas estamos concentrados na preparação para o jogo", disse o treinador.