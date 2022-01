Treinador do PSG torce por permanência de Mbappé, mas ressalta que 'há duas partes' na negociação

O argentino Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, disse neste domingo esperar que o atacante francês Kylian Mbappé "possa continuar muitos anos no clube", mas que em um contrato há "duas partes", em referência a uma possível saída do jogador ao Real Madrid.

"As decisões contratuais no futebol só podem afetar se você não for suficientemente maduro, e Kylian é suficientemente maduro", afirmou o treinador argentino em entrevista coletiva, em Paris, depois de voltar das folgas de fim de ano.

Pochettino comentou que o Paris Saint-Germain está ciente da situação do contrato de Mbappé, que termina em 30 de junho deste ano, mas espera que as partes possam continuar a trabalhar em conjunto durante muitos anos. "Esperemos que neste ano Kylian continue tendo o mesmo desempenho que tem tido e que a solução seja positiva para todos", acrescentou.

A equipe parisiense voltou aos treinamentos neste fim de semana e jogará nesta segunda-feira, pela segunda fase da Copa da França, contra o Vannes, da quarta divisão, como visitante.

Pochettino disse que este jogo é a prioridade do momento e que o elenco ainda não pensa em fevereiro, quando começará o mata-mata da Liga dos Campeões da Europa. O Paris Saint-Germain enfrentará o Real Madrid nas oitavas de final.