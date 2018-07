Treinador do Santos descarta Keirrison para o clássico no Morumbi

O técnico Marcelo Martelotte surpreendeu neste sábado ao deixar Keirrison e Madson de fora da lista de relacionados para o clássico contra o São Paulo, domingo, no Morumbi. Recuperados de lesão, os dois jogadores eram cotados para voltar ao banco de reservas do Santos.

O atacante e o meia foram descartados do clássico para poderem reforçar o condicionamento físico. Sem Keirrison, o treinador interino relacionou apenas Neymar, Tiago Luis e Zé Eduardo para o setor. No meio-campo, foram convocados Alan Patrick, Breitner, Felipe Anderson e Zezinho.

Martelotte confirmou neste sábado que fará apenas uma mudança no time do Santos para o clássico. O lateral-esquerdo Léo será poupado para dar lugar a Alex Sandro, depois de sofrer uma pancada na cabeça no jogo contra o Internacional, na quarta-feira.

O Santos deverá entrar em campo no domingo com: Rafael; Pará, Edu Dracena, Durval e Alex Sandro; Roberto Brum, Arouca, Danilo e Alan Patrick; Zé Eduardo e Neymar.