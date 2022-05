Treinador do time feminino do PSG é suspenso por 'comportamento inapropriado'

Didier Ollé-Nicolle, treinador do time de futebol feminino do Paris Saint-Germain, foi suspenso provisoriamente após ser acusado por jogadoras de apresentar um "comportamento inapropriado" no dia a dia de trabalho. O afastamento foi anunciado em comunicado oficial emitido pelo clube nesta terça-feira.

"O Paris Saint-Germain foi informado hoje sobre ações e comentários inapropriados aos quais atletas de nosso time feminino foram alegadamente expostas. Esses fatos e observações, caso confirmados, serão incompatíveis com os nossos valores esportivos e humanos", diz a nota. "O PSG leva a situação muito a sério e pretende esclarecer os fatos e comentários relatados. Neste contexto e a fim de preservar os interesses de todas as partes envolvidas, o treinador do time feminino foi colocado em licença hoje, de comum acordo com o clube", concluiu.

Ex-jogador com passagens por clubes como Angers, Chambéry e Raon-l’Étape, Ollé-Nicolle tem 60 anos e trabalha como treinador desde a década de 1990, quando se aposentou dos gramados. Ele estava no comando da equipe feminina do PSG desde julho do ano passado.

O time de Paris foi o campeão da primeira divisão do Campeonato Francês feminino na temporada 2020/2021, ainda sob o comando de Olivier Echouafni, antecessor de Ollé-Nicolle. Na atual temporada, ocupa a vice-liderança, com 53 pontos contra 58 do líder Lyon, em um momento no qual restam duas rodadas para o fim da competição.