Treinador nega que Fred escale o time do Fluminense O técnico do Fluminense, Enderson Moreira, ficou irritado nesta segunda-feira quando foi indagado sobre uma possível autonomia do centroavante Fred para determinar a escalação do time. Essa insinuação foi feita pelo atacante Emerson, assim que foi afastado do clube por indisciplina há cerca de três semanas.