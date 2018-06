Treinador polonês reconhece superioridade da Colômbia: 'Foi um time melhor'

O técnico da Polônia, Adam Nawalka, admitiu neste domingo a superioridade da Colômbia na derrota por 3 a 0 que acabou com as chances de classificação da equipe europeia na Copa do Mundo da Rússia. "A seleção colombiana foi um time muito melhor na partida", reconheceu o treinador.

"Acho que os nossos jogadores deram o melhor em campo até o final do jogo, mas nós perdemos de novo para um time muito forte e é isto que temos de aceitar", declarou Nawalka. "O oponente foi melhor em termos de qualidade e posse de bola. Neste aspecto, não conseguimos alcançá-los."

Numa avaliação geral do duelo, o técnico acredita que o primeiro gol da Colômbia, no fim do primeiro tempo, tenha desequilibrado o confronto ao forçar a Polônia a buscar o ataque. "A partida estava muito equilibrada até que sofremos o primeiro gol. Aí, mudamos o nosso sistema tático para ficarmos mais ofensivos. E lamentou muito e estou triste pela nossa derrota."

A segunda derrota seguida na Copa acabou com as chances de classificação da Polônia, primeira cabeça de chave a ser eliminada neste Mundial. É ainda a primeira seleção europeia a cair e também a perder para um rival sul-americano na Rússia.

"Nós lamentos muito (a queda) e estamos bravos. Mas temos que viver com isso. Amanhã será um novo dia. Para mim, a eliminação dói mais e assumo toda a responsabilidade por isso. Todos deram o seu melhor em campo, mas não foi o suficiente para alcançar um bom resultado."

A Polônia vai encerrar sua participação na Copa na próxima quinta-feira, contra o Japão, em Volgogrado. Enquanto os poloneses vão tentar deixar uma imagem melhor na Rússia, os japoneses vão tentar a vitória para assegurar a classificação sem depender do resultado do jogo entre Senegal e Colômbia.