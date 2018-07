Treinador russo Yuri Krasnozhan substitui Roberto Carlos no Anzhi

MOSCOU - Após três meses, o lateral-esquerdo Roberto Carlos deixará sua função de auxiliar-técnico do Anzhi Makhachkala, da Rússia. Improvisado no comando do time, ao lado do assistente Andrei Gordeyev, o brasileiro será substituído pelo treinador Yuri Krasnozhan, de 48 anos.

Roberto Carlos havia acumulado a função em setembro após a demissão de Gadzhi Gadzhiyev. O cargo, informal e de caráter provisório, acabou se estendendo por três meses porque o clube russo demorou para encontrar um novo treinador.

Bancado pelo bilionário Suleiman Kerimov, o Anzhi chegou a cogitar grandes nomes do futebol mundial, como Fabio Capello, atual técnico da seleção inglesa, José Mourinho, do Real Madrid, e o ex-técnico da Rússia Guus Hiddink.

"Hoje o conselho de diretores apontou Yuri Krasnozhan como o novo técnico do Anzhi Makhachkala", anunciou o clube nesta terça-feira. Krasnozhan assinou contrato de cinco anos depois de ser demitido do Lokomotiv Moscou em junho.