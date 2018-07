Treinamento tenta padronizar os critérios de mão na bola

Os lances de mão na bola, principalmente quando ocorrem dentro da área, são um dos maiores motivos de polêmica no futebol. Polêmica que aumentou nas últimas temporadas, depois que a International Board tornou mais rígidos os critérios de punição desde tipo de lance, considerando sobretudo a amplitude do braço como determinante se o jogador cometeu ou não a falta. Para tentar diminuir a confusão, a Comissão de Arbitragem da CBF está dando atenção especial à padronização dos critérios.

A abordagem desse item foi um dos temas do Programa para Treinamento de Árbitros de Elite que termina nesta quinta-feira, no Rio. O evento contou com a participação apenas de árbitros e assistentes pertencentes ao quadro da Fifa - masculino e feminino - e o "confronto'' bola na mão x mão na bola mereceu um capítulo à parte. Foram exibidos vários vídeos de lances, houve discussão e passadas orientações, visando à padronização.

Árbitros e assistentes também receberam um folheto explicativo, com explicação de lances em que existe a infração e outros que não há falta (veja ilustração abaixo). O material tem como base o trabalho da Comissão de Arbitragem da Federação Portuguesa.

O tenente-coronel Marcos Marinho, diretor da Comissão de Arbitragem da CBF, disse que a uniformização dos critérios, e sua aplicação, é uma das metas a ser perseguidas este ano não só nos campeonatos e torneios organizados pela entidade como nas competições estaduais.

"Reforçamos (no treinamento) os critérios. Abordamos as dúvidas com vídeos dos principais pontos", disse Marinho ao Estado. Ele explicou que é preciso atenção especial nos casos em que o jogador aumenta deliberadamente o volume (amplitude) do corpo, o nível de agressividade que vai para a jogada e a intenção de interceptar a jogada com a mão.

O dirigente dá um exemplo: "Carrinho com o braço aberto é pênalti (se houver contato com a bola), porque o jogador aumentou o volume do corpo''.

Em contrapartida, quando o chute é dado muito próximo do corpo do jogador que defende (até 2 metros) não existe falta, porque não há tempo de reação do defensor para evitar que a bola toque em seu braço. E também para ele fazer um movimento deliberado do braço em direção à bola, o que caracterizaria uma infração. "Existem lances muitos rápidos, mas vários aspectos devem ser considerados. A distância (entre o chute e o corpo do adversário), a posição natural dos braços, a direção da bola...'', explica Marinho.