Treinando há quase um mês, Borges está ansioso por estreia na Ponte Preta Sem disputar um jogo oficial há cinco meses, o atacante Borges não esconde a ansiedade para fazer a estreia na Ponte Preta. Por conta da eliminação no Campeonato Paulista, na derrota para o Corinthians, por 1 a 0, o experiente jogador terá de esperar, no mínimo, mais uma semana, já que a segunda fase da Copa do Brasil começa a ser disputada na próxima quarta-feira.