Treino confirma o Grêmio com Bressan na zaga e Bobô no lugar de Douglas Ainda em busca da segunda colocação do Campeonato Brasileiro, o Grêmio está confirmado para encarar o Joinville no domingo, em Santa Catarina, pela última rodada da competição. Nesta sexta-feira, o técnico Roger Machado comandou uma atividade que tirou as últimas dúvidas e garantiu as presenças de Bressan e Bobô na equipe.