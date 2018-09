Treino curto encerra preparação do Fluminense para enfrentar o líder São Paulo

O Fluminense finalizou com um treino curto neste sábado a preparação para enfrentar o São Paulo, neste domingo, às 16 horas, em duelo no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcelo Oliveira optou por comandar uma atividade de menor duração em razão do forte calor que fazia no Rio de Janeiro.

Na última atividade da semana que o Fluminense teve livre apenas para treinos, a equipe deu atenção especial aos lances de bola parada no CT Pedro Antonio, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio de Janeiro). Depois dos ajustes nas faltas e escanteios, o treino, que teve duração de cerca de uma hora e 20 minutos, foi encerrado com um trabalho de dois toques em campo reduzido.

Após os trabalhos pela manhã, a deleção do time tricolor embarcou para São Paulo sem o zagueiro Gum, suspenso, e o atacante Pedro, lesionado, que são os únicos desfalques para o duelo diante do líder do torneio nacional.

Ibañez será o substituto do capitão Gum, enquanto que Kayke foi confirmado por Marcelo Oliveira como o centroavante titular na ausência de Pedro, principal jogador da equipe e que não poderá defender a seleção brasileira nos amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, neste mês, por conta de um estiramento no joelho.

Assim, o time carioca deve ir a campo com: Júlio César; Gilberto, Digão, Ibañez e Ayrton Lucas; Richard, Jadson, Dodi e Sornoza; Everaldo e Kayke. O Fluminense é o 10.º colocado, com 26 pontos, e busca o triunfo para ficar mais perto do grupo que garante vaga à próxima edição da Copa Libertadores.