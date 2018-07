Treino do Corinthians nos EUA reúne mais de mil pessoas

O Corinthians realizou na tarde deste sábado, 10, um treino aberto para o público em Fort Lauderdale, na Flórida, em mais uma atividade da pré-temporada alvinegra. Os 1.265 corintianos que acompanharam o treino viram o técnico Tite promover mudanças na equipe titular em relação ao time que treinou na última sexta-feira.

O treinador mexeu no ataque ao colocar o colombiano Stiven Mendoza – contratado para a atual temporada junto ao Chennaiyin, da Índia – no lugar de Luciano, titular no treino anterior. Os 11 titulares que começaram o treino tático foram: Cássio; Fágner, Felipe, Gil e Fábio Santos; Ralf, Elias, Lodeiro e Renato Augusto; Mendoza e Guerrero. Esta foi a segunda vez que o uruguaio Lodeiro, que terminou o ano passado encostado, começou no time principal.

O clube, que está nos Estados Unidos desde o dia 8, voltará ao Brasil no dia 19 e até lá enfrentará duas equipes alemãs pela Florida Cup. O primeiro confronto será contra o Colônia no dia 15; dois dias depois o Alvinegro jogará contra o Bayer Leverkusen, terceiro colocado no Campeonato Alemão. O Corinthians espera lucrar aproximadamente R$ 500 mil com a estadia em solo americano.