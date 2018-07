Treino do Flamengo em Manaus tem invasão de torcedores

O esquema policial armado para o treino do Flamengo, nesta sexta-feira, no Estádio Municipal Carlos Zamith, em Manaus, não foi suficiente para impedir a invasão de torcedores ao gramado onde o elenco comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo treinava, nesta tarde.

Com o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, Luxemburgo levou apenas quatro titulares (Paulo Victor, Samir, Gabriel e Eduardo da Silva) a Manaus para pegar o Botafogo, neste sábado, na Arena da Amazônia. Apesar da falta de entrosamento do time, o treinador preferiu liberar os jogadores para um rachão.

O ânimo da torcida rubro-negra, que compareceu em peso ao treino desta sexta e também ao desembarque do elenco, fazendo os jogadores saírem pela pista do aeroporto para não causar tumulto, se dá porque há oito anos o Flamengo não joga em Manaus. A última partida foi durante a Copa do Mundo da Alemanha, contra o Fast Club, no Vivaldão, estádio que não existe mais.