Treino do Flu é marcado por reunião de jogadores com organizadas

A péssima fase em campo e as cobranças da torcida fizeram com que a diretoria do Fluminense alterasse o planejamento para o treino desta terça-feira. Depois da atividade, realizada com os portões fechados no CT Pedro Antônio, representantes de diversas organizadas do clube foram autorizados a entrar para conversar com os jogadores.

O gerente de futebol, Alexandre Torres, pediu que o zagueiro Henrique e o atacante Henrique Dourado permanecessem no CT para conversar com os torcedores. Foram cerca de 15 representantes das organizadas que conversaram com os atletas e o cartola, manifestaram seu descontentamento e cobraram evolução em campo.

O Fluminense não deu maiores detalhes do encontro, mas segundo as fotos postadas nas redes sociais do clube e das torcidas, o clima foi amistoso. Tudo para embalar a equipe no clássico desta quinta-feira diante do Flamengo, às 17 horas, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Sem vencer há cinco partidas, o Fluminense precisa do triunfo para se afastar do rebaixamento. Atualmente, ocupa apenas a 16.ª colocação na tabela, com 31 um pontos, somente um à frente do Sport, que abre a zona da degola.