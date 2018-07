Treino do Inter tem cinco titulares como desfalques O técnico Dorival Júnior tem problemas para treinar a equipe do Internacional com todos os titulares na semana que antecede o Gre-Nal que pode valer uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Nesta quarta-feira, dia do primeiro coletivo, cinco atletas da equipe principal estiveram ausentes: Bolívar, D''Alessandro, Kleber, Guiñazu e Nei.