Treino do Inter tem retorno de Moledo e ausências de Cuesta e Zeca

Sem competições para disputar neste meio de semana, o Internacional deu prosseguimento aos treinamentos visando o duelo da próxima segunda-feira, diante do Atlético Mineiro, no Independência, em Belo Horizonte, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na atividade desta quinta-feira no CT Parque Gigante, o destaque foi o retorno do zagueiro Rodrigo Moledo, que está recuperado do desconforto no joelho direito que o deixou fora dos trabalhos por 20 dias.

Moledo não teve a companhia do titular Cuesta na atividade. O argentino, um dos pilares do time, foi preservado pela comissão técnica e realizou exercícios na academia. Assim, Emerson Santos, recém-contratado por empréstimo junto ao Palmeiras, foi escalado entre os titulares. O lateral Zeca também não treinou visto que se recupera de uma pancada no pé direito.

O técnico Odair Hellmann armou a equipe nesta quarta com: Danilo Fernandes; Fabiano, Emerson Santos, Rodrigo Moledo e Iago; Rodrigo Dourado, Nico López, Edenílson, Patrick e William Pottker; Leandro Damião. O time reserva foi formado por: Marcelo Lomba; Dudu, Klaus, Gabriel Dias e Uendel; Juan Alano, Camilo e D'Alessandro; Rossi, Lucca e Jonatan Alvez.

GRANDE FASE - O atacante Nico López foi o escolhido para dar entrevista coletiva após a atividade nesta quinta. A boa fase pela qual passa o jogador foi um dos assuntos da entrevista. O uruguaio disse que seu desempenho individual positivo está ligado às atuações da equipe e dividiu os méritos com os companheiros e com a comissão técnica.

"Estou passando por um grande momento, estou bem porque o time está bem, com confiança e estamos lá em cima da tabela", afirmou o atacante uruguaio. Estamos trabalhando para estar mais na frente ainda. (O crescimento se dá pela) confiança que me dá o treinador", completou.

O elenco terá outro três treinamentos antes da partida em Belo Horizonte. O Inter é o terceiro colocado, com 29 pontos, e pode até assumir a vice-liderança na rodada, se o São Paulo, que ocupa o posto no momento, for derrotado pelo Vasco.