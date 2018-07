Treino do Inter tem volta de Alex e dúvida sobre Lisandro López

Diego Aguirre abriu os portões para a imprensa durante o treino do Internacional nesta sexta-feira, às vésperas da primeira final do Campeonato Gaúcho. Mas não revelou qual será o time titular que enfrentará o Grêmio, domingo, fora de casa.

Aguirre só não conseguiu evitar a escalação de Alex. O meia havia sido poupado nas atividades de quinta e voltou a trabalhar normalmente nesta sexta. Sua presença em campo no domingo é praticamente certa. Além dele, o atacante Vitinho retomou os trabalhos, com uma proteção no braço devido a uma lesão no cotovelo.

A baixa da atividade foi o atacante Lisandro López. Ainda se recuperando de uma torção no joelho direito, o argentino não treinou e tem chances remotas de jogar o clássico do fim de semana. Nesta sexta, ele fez trabalhos somente na academia do clube e deve ser opção somente para o segundo jogo da final.

Aguirre manteve o mistério antes da decisão ao comandar um treino com bola em campo reduzido. Teve futevôlei e treino de finalizações e cruzamentos no gramado do CT do Parque Gigante. O treinador não comandou coletivo, que deve ser realizado na manhã deste sábado, na última atividade do time antes da partida de domingo.