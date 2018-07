Treino do Palmeiras tem volta de Lúcio e novo reforço

A reapresentação do elenco do Palmeiras nesta terça-feira contou com o retorno do zagueiro Lúcio, recuperado de lesão, e a estreia do meia argentino Allione, apresentado na segunda. O novo reforço treinou com o grupo palmeirense pela primeira vez.

Lúcio havia sofrido uma fratura no osso facial do olho direito na partida contra o Cruzeiro, no dia 20. Recuperado, pôde voltar aos trabalhos nesta terça, com uma proteção no rosto, que não atrapalhou seu rendimento.

Com a proteção, o zagueiro participou normalmente das atividades físicas, depois da derrota para o Corinthians, no clássico de domingo. E depois esteve no trabalho que intercalou parte física com fundamentos (exercício de finalizações e cruzamentos).

O atacante Diogo, desfalque no clássico, fez trabalho em separado com o preparador físico Thiago Santi. Eguren e Juninho também se exercitaram na academia. Nenhum deles está garantido no jogo contra a Fiorentina, nesta quarta-feira, no Pacaembu, pelo torneio amistoso Copa EuroAmericana.

Depois do treino, o técnico Ricardo Gareca não revelou qual será a escalação para esta quarta, mas indicou que poderá contar com jogadores que não vem ganhando muitas chances no Brasileirão e na Copa do Brasil. A tendência, porém, é que o treinador não escale força máxima, visando a partida contra o Bahia, domingo, pelo Brasileiro.

Os titulares vão treinar normalmente nesta quarta, pela manhã, em atividade fechada, apesar do amistoso à noite. Os demais devem fazer atividades mais leves, por causa do jogo contra o time italiano.