Treino do São Paulo tem Bruno Peres no campo e Everton no Reffis

O lateral-direito Bruno Peres, desfalque nos últimos quatro jogos por conta de uma lesão muscular, treinou normalmente com os reservas, na tarde desta segunda-feira, na reapresentação do São Paulo no CT da Barra Funda, e será reforço para o confronto diante do Botafogo, domingo, no Rio.

Já o meia-atacante Everton é dúvida. Exames realizados pela manhã mostraram que seu quadro é estável, mas ele ainda sente dores decorrentes de uma fibrose na coxa esquerda. Devido ao problema, ele precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do clássico contra o Santos, no dia 16, e desfalcou a equipe diante do América-MG, no sábado passado.

Baixa confirmada para o duelo no Engenhão será o equatoriano Arboleda. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo durante o empate com os mineiros e terá de cumprir suspensão automática. Por outro lado, o zagueiro Bruno Alves e o atacante Rojas, que cumpriram gancho no duelo do fim de semana, voltam e reforçam a equipe.

Apesar de permanecer na liderança do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, o São Paulo observa a aproximação perigosa de vários rivais na tabela, como o Palmeiras, que ultrapassou o Internacional nos critérios de desempate e, com 50 pontos, assumiu a segunda colocação. Flamengo (48) e Grêmio (47) também chegam forte para brigar pelo título.