Treino do São Paulo tem Everton no gramado e Cruzeiro no campo ao lado

O São Paulo se reapresentou na tarde desta terça-feira, no CT da Barra Funda, com ótimas notícias para a torcida: praticamente todos os jogadores que estavam fora por lesão trabalharam no campo, incluindo o meia-atacante Everton, que deverá reforçar a equipe no clássico contra o Santos, no próximo domingo, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além dele, treinaram com os reservas o zagueiro Rodrigo Caio e o volante Araruna. Eles participaram de uma atividade com bola e não mostraram nenhum tipo de limitação. Everton, recuperado de um estiramento muscular na coxa esquerda, saiu um pouco mais cedo, mas se movimentou o tempo todo, correu e chutou a gol. Rodrigo Caio (trauma no joelho direito) e Araruna (tendinite no calcâneo esquerdo) também trabalharam em um dos campos do CT sob supervisão da comissão técnica de Diego Aguirre.

O meia-atacante Nenê acabou poupado por conta de um procedimento dentário. Os demais titulares fizeram um trabalho físico e correram ao redor do campo.

As duas únicas baixas por lesão foram o lateral-direito Bruno Peres e o atacante uruguaio Gonzalo Carneiro, que ficaram no Reffis. O primeiro trata de um estiramento no adutor direito e o segundo foi poupado por conta de dores musculares. Caso Bruno Peres se recupere a tempo do San-São, Aguirre deverá ter todos os seus titulares à disposição. Se o lateral não puder jogar, o técnico terá de improvisar algum volante na função, pois o reserva imediato, Régis, está suspenso pelo terceiro amarelo recebido contra o Bahia.

Outras duas peças vão se juntar ao grupo ao longo da semana. O zagueiro Arboleda serve a seleção equatoriana – que enfrenta a Guatemala nesta terça à noite – e o volante Luan está com a seleção brasileira sub-20.

Vice-líder do Brasileirão, com 49 pontos, o São Paulo está empatado em pontos com o Internacional na tabela e leva a pior no saldo de gols (18 a 17).

São Paulo recebe a visita do Cruzeiro no CT

O time mineiro utilizou as instalações do CT são-paulino nesta terça, em preparação para o duelo com o Palmeiras, quarta, pela semifinal da Copa do Brasil. O jogo será disputado no Allianz Parque. Depois da atividade, Diego Aguirre e Mano Menezes ficaram conversando em um dos campos ao lado do coordenador de futebol do São Paulo, Ricardo Rocha.