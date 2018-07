Treino do Vasco tem titulares na academia e encontro com organizadas

Apesar da ausência dos titulares, que ficaram na academia e não foram a campo, o treino do Vasco foi agitado nesta quinta-feira. Cerca de 50 torcedores organizados foram até São Januário cobrar o elenco e conseguiram uma reunião a portas fechadas com o técnico Jorginho e alguns jogadores.

Teriam participado do encontro o zagueiro Rodrigo, apontado como um dos responsáveis pelo mau momento do time, e o ídolo Nenê. Depois da reunião, que foi acompanha de perto por Euriquinho, filho do presidente Eurico Miranda, os demais jogadores do elenco foram chamados para uma foto com os torcedores.

A imagem caiu nas redes sociais e mostra os jogadores vascaínos à frente de um batalhão de torcedores, quase todos vestindo uniforme de uma das organizadas do clube. A foto foi tirada no ginásio de São Januário.

O treino em si teve poucas novidades. Os titulares ficaram no centro de recuperação, o Caprres, enquanto os reservas fizeram treino tático. Jordi, substituto de Martín Silva, que segue com a seleção do Uruguai, esteve no campo. Foi ele o escolhido para conceder entrevista coletiva.

O tema, claro, foi o momento ruim do Vasco, agora terceiro colocado e apenas dois pontos acima do quinto colocado, faltando três rodadas para o fim da Série B. "O grupo não esperava essa queda de rendimento repentina, mas faz parte do futebol. O que temos que fazer é trabalhar ainda mais e seguir se dedicando. Queremos voltar para a Série A o mais rápido possível", afirmou.