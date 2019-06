Treino fechado no CT do Flu abre preparação argentina no Rio para pegar Venezuela

Um treino totalmente fechado, realizado no final da tarde desta terça-feira no CT do Fluminense, abriu a preparação da seleção argentina no Rio para o confronto diante da Venezuela, na sexta, às 16 horas, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa América.

A equipe dirigida pelo técnico Lionel Scaloni desembarcou em solo carioca na noite de segunda-feira, horas depois de ter feito um trabalho regenerativo em Porto Alegre, onde assegurou classificação à próxima fase da competição continental ao vencer o Catar por 2 a 0, na Arena do Grêmio, no domingo, pela última rodada do Grupo B do torneio.

Nesta terça, em um claro sinal de que não pretende fornecer nenhuma pista aos venezuelanos sobre como vai armar o time que lutará por vaga nas semifinais, Scaloni não permitiu o acesso dos jornalistas nem durante os 15 minutos habituais que ele costuma abrir à imprensa nos treinos da seleção.

Por meio de breve nota publicada em seu site oficial, a Associação de Futebol Argentino (AFA) informou apenas que os jogadores realizaram trabalhos físicos sob o comando do preparador Luis Martín em parte da atividade, assim como confirmou que a comissão técnica da seleção dirigiu, em campo reduzido, um treino tático focado em "pressão (na marcação), recuperação de bola e definição (de jogadas ofensivas)".

Por fim, a entidade disse que o treinamento foi encerrado com os goleiros Armani, Marchesín e Musso sendo testados em finalizações. Lionel Messi, que completou 32 anos na segunda-feira, dia em que não treinou no campo em Porto Alegre, desta vez marcou presença no gramado no Rio, o que pôde ser constado por meio de fotos divulgadas pela AFA.

A entidade ainda confirmou que o elenco argentino voltará a treinar no CT do Fluminense nesta quarta-feira, a partir das 11 horas, e revelou que somente os últimos 15 minutos da atividade serão abertos aos jornalistas.

Antes de receber a equipe de Messi à tarde, o clube carioca teve as suas instalações utilizadas pela seleção uruguaia na manhã desta terça, dia em que o time dirigido por Óscar Tabárez seguiu para Salvador visando o confronto com o Peru, no sábado, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, palco do último jogo das quartas de final da Copa América.