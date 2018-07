Treino indica volta de Bressan ao Grêmio contra o Santos

O trabalho comandando pelo técnico Renato Gaúcho indicou o retorno do zagueiro Bressan, que cumpriu suspensão na rodada passada do Campeonato Brasileiro, ao time titular gremista. Na vitória por 3 a 2 sobre o Vasco, no último sábado, Gabriel formou um trio de zagueiros com Werley e Rhodolfo.

Com a volta do defensor que estava suspenso, Gabriel sairá do time e o esquema 3-5-2 deverá ser repetido por Renato agora com a seguinte formação titular: Dida; Bressan, Rhodolfo e Werley; Pará, Riveros, Souza, Ramiro e Alex Telles; Kleber e Barcos.

O duelo diante do Santos valerá pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e Renato optou por manter o elenco do Grêmio no Rio até esta terça-feira, após o time ter encarado o Vasco em São Januário. A delegação gremista, por sinal, não voltará para Porto Alegre após encarar a equipe santista, pois o duelo seguinte do clube será em Brasília, sábado, às 18h30, no Mané Garrincha, onde pegará o Flamengo pela 16.ª rodada do Brasileirão.