Treino leve em hotel antecede viagem santista ao Japão FRANKFURT - O elenco do Santos realizou, na noite da última terça-feira (no horário de Brasília), um treino leve na academia do hotel onde se hospedou em Frankfurt antes de seguir para Nagoya, no Japão, país onde disputará o Mundial de Clubes da Fifa. Os jogadores realizaram apenas um trabalho muscular e de alongamentos, que visou atenuar os efeitos provocados pela desgastante viagem e manter os atletas em atividade nesta rápida escala em solo alemão.