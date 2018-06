Treino leve para titulares da seleção frustra torcida em Sochi

O primeiro treino da seleção brasileira em Sochi, na fase final de preparação para a Copa do Mundo da Rússia, não exigiu esforço dos titulares de Tite. Nesta terça-feira, no Estádio Slava Metreveli, os jogadores que começaram jogando o amistoso contra a Áustria no último domingo em Viena participaram apenas de um leve trabalho físico, frustando os torcedores presentes ao trabalho aberto ao público.

Dos 23 jogadores convocados por Tite, apenas Fred não foi a campo, pois ainda está em recuperação de lesão. Mas praticamente foi como se os principais jogadores nem tivessem treinado, pois apenas se aqueceram e realizaram um trabalho físico nesta terça em Sochi. Assim, o primeiro trabalho deles em solo russo, de fato, ficou para a quarta-feira.

Já os reservas de Tite tiveram que se esforçar um pouco mais. Enquanto o treinador mais observava a atividade, os seus auxiliares comandaram um trabalho de ataque contra defesa e que também envolveu os três goleiros à disposição do técnico, incluindo o titular Alisson. O preparador físico Fábio Mahseredjian, por sua vez, conversava constantemente com o meia Renato Augusto, que perdeu diversos treinos da seleção na preparação para a Copa por causa de uma inflamação no joelho.

Além disso, a atividade foi acompanhada por Coronel Nunes, presidente em exercício da CBF, e Rogério Caboclo, presidente eleito. Dos bancos de reservas do Estádio Slava Metreveli, eles observaram os jogadores darem “ovadas” no lateral-direito Fagner, que completou 29 anos na última segunda-feira, e no meia Philippe Coutinho, que fez 26 nesta terça.

O treino desta terça-feira foi aberto ao público em virtude de uma exigência da Fifa, que exige a realização de um trabalho desse tipo durante a fase preparatória para a Copa do Mundo, sendo que o dia é feriado no país - Dia da Rússia. A equipe dirigida por Tite voltará a trabalhar na quarta, em mais uma etapa da preparação para a estreia na Copa, domingo, diante da Suíça, em Rostov-on-don.