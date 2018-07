Treino no São Paulo tem rachão com gol de Alexandre Pato

SÃO PAULO - O último treino do São Paulo antes da partida contra a Portuguesa teve apenas uma atividade recreativa e alguns trabalhos de finalização. No tradicional rachão entre os jogadores, na tarde desta sexta-feira, a equipe de Rogério Ceni, Paulo Henrique Ganso, Luis Fabiano e Alexandre Pato venceu os "rivais" por 3 a 2. Ainda em processo de ambientação ao novo clube, Pato marcou um dos gols e foi bastante festejado pelos companheiros.

Na atividade, o novo atacante do São Paulo mostrou estar se adaptando no elenco. Ao seu estilo, fez algumas tabelas, pediu bola e brincou com os companheiros de time, tudo com a discrição habitual. No treino de finalizações, Pato teve boa pontaria e fez alguns gols em cabeçadas e arremates de média distância.

Para o técnico Muricy Ramalho, Pato está se adequando bem e tem tudo para dar certo no São Paulo. A única ressalva dele é que o jogador precisará ter paciência por só poder se dedicar aos treinamentos. Como já estourou o limite de jogos pelo Corinthians no Campeonato Paulista, o atacante só poderá estrear na Copa do Brasil, contra o CSA, no dia 12 de março.

"Disse que ele tem que ter paciência porque só tem treinamento pra ele. Tudo o que os outros fizeram ele vai ter que fazer e é uma coisa dura porque exige demais. É duro para um jogador só treinar, mas você percebe que é um jogador técnico e diferenciado, mas ele terá que ter paciência para suportar isso, sei que não é fácil", explicou o técnico.

Pato deve ter sua situação regularizada nas próximas horas. A diretoria corintiana corre para acertar as pendências financeira com o jogador e, assim que resolver a dívida de R$ 1,5 milhão que tem com ele, o São Paulo liberará a transferência do meia Jadson para o Corinthians, que fará o mesmo e finalmente concretizará a negociação.