Tréllez 'reaparece' no São Paulo e diz: 'Temos time para ganhar do River'

Autor do segundo gol do São Paulo na derrota por 4 a 2 para a LDU, o atacante colombiano Tréllez acredita que dá para ganhar do River Plate na próxima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Se o São Paulo perder em Buenos Aires, estará eliminado da competição. Um empate deixaria a equipe brasileira dependendo de um "milagre" para avançar no Grupo D.

"Sabíamos que tínhamos que pressionar. Demos muitos espaços e nos afetou muito ter que correr atrás do placar e com a altitude (de Quito). Não tem desculpas, no São Paulo sempre tem que ganhar em qualquer lugar. Sabemos que nos complicou, mas temos equipe para ganhar em Buenos Aires", afirmou.

Tréllez não jogava desde março, quando foi opção do técnico Fernando Diniz decidiu escalar a equipe reserva na partida contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista. O atacabte não estava nos planos do treinador, mas voltou a ser relacionado e entrou no segundo tempo do jogo contra a LDU.

O último gol havia sido marcado em setembro de 2018, pelo São Paulo, no empate por 1 a 1 com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. No ano passado, o colombiano foi emprestado para o Internacional e atuou em 13 partidas, sem balançar a rede. Ele retornou ao São Paulo nesta temporada e não vinha recebendo chances de Fernando Diniz.

O confronto decisivo com o River Plate será realizado no dia 30 de setembro, na Argentina. Antes disso, o São Paulo volta a campo pelo Brasileirão neste sábado, contra o Internacional, no Beira-Rio.