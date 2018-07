Três anos após disputar Série A, Joinville é rebaixado para a Série D

A rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, disputada neste sábado, foi marcada pela goleada do Santa Cruz sobre o Confiança e pelo rebaixamento do Joinville à Série D, confirmando uma forte decadência da equipe catarinense nos últimos três anos.

O Joinville disputou a elite do futebol nacional em 2015, quando foi rebaixado para a Série B. Em 2016 caiu para a Série C, onde se manteve no ano passado. Agora não suportou os concorrentes e acabou sofrendo nova queda, desta vez para a Série D.

A gota d'água foi a derrota para o Tupi, por 2 a 0, nesta tarde, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG). O time catarinense ficou com apenas 10 pontos e, como só faltam duas rodadas (seis pontos em disputa), não pode mais alcançar o próprio Tupi, com 17 pontos e agora em oitavo lugar.

Em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, Botafogo-SP e Operário-PR empataram por 2 a 2. Ambos já estavam classificados e o time paranaense manteve a liderança isolada com 34 pontos, três na frente do time paulista, com 31.

O Luverdense segurou o Bragantino ao vencer por 3 a 1 em Lucas do Rio Verde (MT). O time do Mato Grosso aparece em quinto lugar, com 21 pontos, contra 21 do time paulista, em quarto e ainda perto da última vaga. A terceira já está garantida pelo Cuiabá, com 29 pontos.

Na briga contra o descenso, o Tombense surpreendeu o Volta Redonda, por 2 a 0, no Rio de Janeiro, ficando com 21 pontos em sexto lugar. O time fluminense continua com 19 pontos, em sétimo.

GOLEADA

No Arruda, em Recife (PE), o Santa Cruz atropelou o Confiança por 4 a 0 e chegou aos 24 pontos, em terceiro lugar, atrás do rival Náutico e do Atlético-AC, ambos com 27 pontos. O Confiança, em baixa, tem 19 pontos em sétimo.

Mas o time pernambucano pode ser alcançado no final da rodada por ABC e Botafogo-PB, ambos com 21 pontos e na briga por vagas nas quartas de final. Na luta contra o rebaixamento, Juazeirense e Salgueiro empataram sem gols na Bahia e seguem com 17 pontos cada. O Juazeirense é oitavo por ter mais vitórias - 4 a 3 - do que o Salgueiro, em penúltimo e só na frente do Remo, com 15.

A antepenúltima rodada vai ser encerrada neste domingo com mais dois jogos pelo Grupo A e um pelo Grupo B.

Confira os jogos da 16ª rodada da Série C:

Sexta-feira

Globo-RN 1 x 1 Náutico

Sábado

Santa Cruz-PE 4 x 0 Confiança-SE

Juazeirense-BA 0 x 0 Salgueiro-PE

Tupi-MG 2 x 0 Joinville

Botafogo-SP 2 x 2 Operário-PR

Volta Redonda 0 x 2 Tombense-MG

Luverdense-MT 3 x 1 Bragantino

Domingo

15h30 - Ypiranga x Cuiabá

16h - Botafogo-PB x Atlético-AC

19h - Remo-PA x ABC-RN